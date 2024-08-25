Украина опубликовала видео и раскрыла местонахождение F-16

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук опубликовал кадры с истребителями F-16 и тем самым раскрыл их местонахождение. Военкоры смогли установить, где находятся боевые машины, сообщает «Военная хроника» в соцсети «ВКонтакте».

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Истребители, по мнению военкоров, находятся на военном аэродроме Коломыя в Ивано-Франковской области. На опубликованных стоп-кадрах из видео показано, по каким конкретно признакам можно установить геолокацию.

При этом отмечается, что кадры, позволяющие определить местонахождение истребителей, включены в публикацию неслучайно. Возможно, что видео появилось для исключения легенды об использовании F-16 только с территории Украины, хотя истребители могут летать с аэродромов соседних стран НАТО.

ВС РФ устроили засаду на F-16

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что ВСУ могут начать задействовать F-16 в зоне украинского конфликта уже к концу августа. Киев боится, что истребители могут быть уничтожены российскими силами, потому старается максимально обезопасить полученную технику, уверен он.