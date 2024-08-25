Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по временному пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье в лице его координатора Сергея Лебедева.

«Как стало нам известно, прилетело в пункт временной дислокации...» — сказал он.

Отмечается, что ВСУ потеряли около 40 военных.

До этого он рассказал, что Киев в течение недели ведет эвакуацию из населенных пунктов Николаевской и подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области. Собеседник агентства добавил, что среди прочего были замечены большие группы иностранных военных.

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Лебедев до этого сообщал, что российские войска поразили в Сумах склад с ракетным вооружением Вооруженных сил Украины. Атака была проведена в районе промзоны на Линейной.