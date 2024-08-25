Нетаньяху заявил, что по Израилю ударили тысячами ракет малой дальности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ отразил «тысячи ракет малой дальности» и беспилотники «Хезболлы». План нападения, по словам премьера, был сорван, пишет Times of Israel.

В воскресенье Нетаньяху выступил со вступительным словом на еженедельном заседании кабинета министров. Он рассказал об обострившейся ситуации в конфликте с «Хезболлой».

«ЦАХАЛ уничтожил тысячи ракет малой дальности, все они были направлены на то, чтобы нанести вред нашим гражданам и нашим силам в Галилее», — сказал он.

По словам политика, ЦАХАЛ также перехватил все беспилотники, которые «Хезболла» запускала по стратегическим объектам в центре страны».

Премьер добавил, что «Израиль наносит «Хезболле» неожиданные, сокрушительные удары».

«Три недели назад мы устранили руководителя штаба. Сегодня мы сорвали план нападения», — сказал Нетаньяху.

Он добавил, что в Бейруте и в Тегеране должны знать, что это «еще один шаг на пути к изменению ситуации на севере и благополучному возвращению наших жителей в свои дома».

Ранее сообщалось, что Нетаньяху заявил об «упреждающем» ударе Тель-Авива по «Хезболле».