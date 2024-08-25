Трое мобилизованных украинцев сбежали с автоматами из села в Одесской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Из села Сычавка Одесской области сбежали с автоматами три мобилизованных заключенных», — говорится в публикации.

До этого военный аналитик Алексей Леонков сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует заключенных для решения «сиюминутных задач» в ходе выполнения поставленных боевых задач на фронте.

Эксперт отметил, что это те потенциальные военные преступники, которых «позже будут судить» после окончания спецоперации. Обычные же граждане, по мнению Леонкова, не воспринимают киевский режим как действующую власть. Причиной тому — коррумпированность чиновников. Поэтому украинцы массово уклоняются от призыва.

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Позже экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко рассказал, что некоторые украинские заключенные идут служить в ВСУ, только чтобы выйти из тюрьмы, и отказываются воевать, когда прибывают на передовую.