Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об эвакуации 51 срочника из Курской области бойцами полка «Ахмат-Чечня». Сообщение об эвакуации юношей было опубликовано им в Telegram-канале.

Молодые люди были вывезены на легковых автомобилях из населенного пункта Уланок. Для их эвакуации военным, служащим по контракту, пришлось прорываться туда под плотным минометным огнем. Вывозили бойцов тремя рейсами.

«Очень рад и тому, что среди эвакуированных находятся проходившие как без вести пропавшие срочники — Кужугет Сайын Орланович и Куулар Алаш Омакович. Их родители до этого обращались в Совет Федерации РФ с просьбой их найти», — сообщил Кадыров.

24 августа Кадыров заявил, что российские бойцы вывели из окружения в Курской области 40 срочников.

Перед этим командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов призвал отправить срочников на СВО.