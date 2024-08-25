Кадыров рассказал об эвакуации 50 срочников в Курской области

Бойцы полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России эвакуировали из зоны боевых действий в Курской области более 50 военнослужащих срочной службы, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

По его словам, бойцы полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали 51 военнослужащего срочной службы из зоны боевых действий в населенном пункте Уланок, передает ТАСС. Кадыров добавил, что бойцы под плотным минометным огнем ВСУ прорвались в населенный пункт и тремя рейсами вывезли оттуда солдат, в числе которых находились и без вести пропавшие срочники Кужугет Сайын и Куулар Алаш родители которых обращались в Совет Федерации России с просьбой их найти.

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