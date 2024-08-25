Скончался главный конструктор «Искандера-М» Олег Мамалыга

Главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга скончался на 92-м году жизни, пишет пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы».

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В холдинге отметили, что всю трудовую жизнь Олег Иванович посвятил работе в коломенском КБ машиностроения, которое сегодня является частью холдинга «Высокоточные комплексы».

Специалист принимал участие в разработке вооружения и военной техники, в том числе первых советских ПТРК («Шмель», «Малютка»), тактических («Точка») и оперативно-тактических ракетных комплексов («Ока», «Ока-У», «Искандер-М»).

Олег Иванович Мамалыга — из семьи военного. Его мать погибла в эвакуации в 1941 году, а отец прошел всю Великую Отечественную и вернулся домой гвардии полковником и командиром артиллерийского полка.

Мамалыга окончил школу с золотой медалью, поступил без экзаменов в ленинградский «Военмех» на инженера-ракетчика. В 1957 году его распределили в

в Специальное конструкторское бюро в Коломне.

Наставниками и коллегами Олега Ивановича стали выдающиеся оружейники — Борис Иванович Шавырин, Сергей Петрович Ванин, Владимир Алексеевич Матюнин.

Олег Иванович Мамалыга — лауреат Государственной премии, Премии Правительства РФ, кавалер орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».