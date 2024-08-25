Штурмовики ВКС РФ уничтожили технику и солдат ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили скопление личного состава и военной техники ВСУ в приграничье Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в публикации.

Цели, подчеркнули в военном ведомстве, были уничтожены.

Российские войска с 6 августа уничтожают украинские подразделения, напавшие на приграничные районы Курской области. По последним данным, за время вылазки ВСУ потеряли свыше 5,8 тысячи человек, 72 танка, 58 БТР, 31 БМП и 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

При этом только за минувшие сутки потери противника составили более 300 военнослужащих.

Операция по уничтожению формирований ВСУ в регионе продолжается.