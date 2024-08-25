Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что совместно с военным руководством решил нанести «превентивный» удар по движению «Хезболлах». Об этом сообщил советник офиса премьер-министра, передает РИА Новости.

Нетаньяху подтвердил это в воскресенье, в ходе заседания военно-политического кабинета в Тель-Авиве. По его словам, рано утром было «обнаружено, что "Хезболлах" готовится атаковать Израиль».

Стали известны цели «Хезболлы» во время атаки Тель-Авива

«Вместе с министром обороны и начальником генштаба мы поручили Армии обороны Израиля действовать превентивно для устранения угрозы», — сказано в сообщении.

Ливанское движение «Хезболлах» и Тель-Авив в воскресенье обменялись ракетными ударами.