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Стало известно о патрулировании побережья Одессы дронами ВДВ

Беспилотники Воздушно-десантных войск (ВДВ) патрулируют береговую линию у побережья Одессы и Очакова, чтобы не допустить возможные провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости.

Стало известно о патрулировании побережья Одессы дронами ВДВ
© РИА Новости

Как уточнил один из десантников из группировки войск «Днепр», беспилотник будет просматривать берег, чтобы не допустить прорыва противника в зоне боевых действий. Наблюдает за обстановкой беспилотник Supercam S350.

«[Беспилотник может патрулировать территорию] в среднем 2 - 2,5 часа. [Дальность действия зависит] от оператора, прямо с хорошей картинкой с хорошей связью — примерно 70 километров», — приводятся слова десантников.

Ранее артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили скопления пехоты ВСУ в островной зоне Днепра в Херсонской области при помощи реактивных систем залпового огня «Град». Мощность реактивных установок позволяет наносить огневое поражение с расстояния до 20 километров, а с момента получения разведданных до выстрела по цели проходит всего несколько минут.

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