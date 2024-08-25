Минобороны РФ рассказало о ситуации в Курской области на текущий момент

Российские войска в Курской области сорвали попытки атак в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. Кроме того, отражены атаки штурмовых групп противника в направлении Комаровки, Малой Локни, Нечаева, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Командир «Ахмата» рассказал о ситуации на курском направлении

Авиация, артиллеристы и подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны.

Противник утратил за сутки свыше 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. В общей сложности в период с 6 по 25 августа ВСУ потеряли более 5,8 тыс. наемников, солдат и офицеров, 383 ББМ, 72 танка, 58 БТР, 31 БМП, 11 установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS.