Назван процент ВВП, который Польша потратила на помощь Украине

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Польша потратила на помощь Украине более 26 миллиардов долларов, что составляет 3,3% от ВВП страны. Такие данные привел президент Польши Анджей Дуда на YouTube-канале Zero.

«В сумме помощь для Украины, вся, то есть и военная и не военная, гуманитарная — это около 3,3% нашего ВВП брутто», — сказал Дуда.

По его словам, это около 100 миллиардов злотых, включая 12 миллиардов (более 3,1 млрд долларов) военной помощи.

Дуда также отметил. что Варшава передала Киеву почти 400 танков и 1000 единиц тяжелой техники. Это танки Т-72, PT-91, Leopard, бронетранспортеры, самоходки Krab. Также были переданы ракетные установки, 10 самолетов МиГ-29 и 10 вертолетов.

Политик утверждает, что стратегическим вопросом для Варшавы является «независимость Украины и ее существование». По его мнению, в интересах Польши, чтобы российские войска не размещались на Украине.

При этом Дуда добавил, что в Польше опасаются Киева как «очень трудного конкурента» с природными месторождениями и чрезвычайно развитым сельским хозяйством.