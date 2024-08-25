Reuters сообщило о ранении своих журналистов в Краматорске
Журналисты агентства Reuters в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР пострадали во время обстрела.
Как говорится в заявлении агентства, это произошло во время "предполагаемого ракетного удара" в субботу.
Еще один иностранный журналист незаконно побывал в Курской области
"Один из наших коллег пропал без вести, а два других доставлены в больницу для оказания помощи, - говорится в заявлении. - Связь с другими тремя коллегами установлена".