Reuters сообщило о ранении своих журналистов в Краматорске

Журналисты агентства Reuters в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР пострадали во время обстрела.

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Как говорится в заявлении агентства, это произошло во время "предполагаемого ракетного удара" в субботу.

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