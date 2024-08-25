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Reuters сообщило о ранении своих журналистов в Краматорске

Журналисты агентства Reuters в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР пострадали во время обстрела.

Reuters сообщило о ранении своих журналистов в Краматорске
© Штаб территориальной обороны ДНР

Как говорится в заявлении агентства, это произошло во время "предполагаемого ракетного удара" в субботу.

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"Один из наших коллег пропал без вести, а два других доставлены в больницу для оказания помощи, - говорится в заявлении. - Связь с другими тремя коллегами установлена".
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