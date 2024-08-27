Занявшие оборону в ИК-11 военные сорвали прорыв ВСУ в Малую Локню

Вооруженные силы (ВС) РФ отразили попытки прорыва украинских войск в населенный пункт Малая Локня в Курской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, военнослужащие заняли оборону в исправительной колонии №11, превратив ее «в настоящую крепость».

Нападение отразили бойцы мотострелкового батальона одного из соединений армейского корпуса группировки войск «Север». Они заняли оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, возвели защитные сооружения и удерживали позиции в течение нескольких дней. Гражданский персонал и заключенных заранее эвакуировали.

«При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков», — уточнили в Минобороны РФ.

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В ведомстве добавили, что превосходящие по численности украинские войска использовали западные боевые машины пехоты Marder и Stryker, а также ударные беспилотники. Российским военным поддержку оказывали экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносили удары по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни.