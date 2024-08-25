$91.60+0.31101.61-0.01
Почта

Раскрыта роль НАТО во вторжении ВСУ в Курскую область

В первые дни нападения на Курскую область США и Великобритания помогали Украине, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на двух официальных лиц. По их словам, страны предоставили спутниковые снимки и другую информацию о российском регионе.

Раскрыта роль НАТО во вторжении ВСУ в Курскую область
© globallookpress.com

По данным источников, снимки были предоставлены не для того, чтобы помочь Украине продвинуться глубже в Россию, а чтобы позволить командирам ВСУ лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут атаковать их или отрезать им путь к возможному отступлению обратно на Украину. Издание сообщает, что первоначальная атака украинцев была тщательно спланирована, но ее успех превзошел первоначальные цели.

Администрация [США] осознает риск, на который пошли украинцы, и весьма впечатлена, — призналась бывший высокопоставленный чиновник Пентагона по Украине Эвелин Фаркас.

До этого стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородского района Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате происшествия никто не пострадал.

Немногим ранее российские системы ПВО уничтожили четыре ракеты в небе над Курской областью. Врио губернатора региона Алексей Смирнов поблагодарил ВС РФ за защиту границы.

Тем временем американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский виновен в гибели 700 тысяч бойцов ВСУ. По его словам, этого бы не произошло, если украинский лидер не позволил стране стать инструментом Североатлантического альянса.

Военные новости
Скотт Риттер
Вячеслав Гладков
Владимир Зеленский
Алексей Смирнов
НАТО
Пентагон