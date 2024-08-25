В первые дни нападения на Курскую область США и Великобритания помогали Украине, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на двух официальных лиц. По их словам, страны предоставили спутниковые снимки и другую информацию о российском регионе.

По данным источников, снимки были предоставлены не для того, чтобы помочь Украине продвинуться глубже в Россию, а чтобы позволить командирам ВСУ лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут атаковать их или отрезать им путь к возможному отступлению обратно на Украину. Издание сообщает, что первоначальная атака украинцев была тщательно спланирована, но ее успех превзошел первоначальные цели.

Администрация [США] осознает риск, на который пошли украинцы, и весьма впечатлена, — призналась бывший высокопоставленный чиновник Пентагона по Украине Эвелин Фаркас.

До этого стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородского района Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате происшествия никто не пострадал.

Немногим ранее российские системы ПВО уничтожили четыре ракеты в небе над Курской областью. Врио губернатора региона Алексей Смирнов поблагодарил ВС РФ за защиту границы.

Тем временем американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский виновен в гибели 700 тысяч бойцов ВСУ. По его словам, этого бы не произошло, если украинский лидер не позволил стране стать инструментом Североатлантического альянса.