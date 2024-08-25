$91.60+0.31101.61-0.01
Почта

Алаудинов рассказал об извинениях Зеленского перед Кадыровым

Владимир Зеленский до начала СВО извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым «в слезах», рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС Росссии, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Алаудинов рассказал об извинениях Зеленского перед Кадыровым
© globallookpress.com

Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, напомнив, что, когда тот очень «сильно испугался и плакал», и отправлял человека для того, чтобы он попросил Рамзана Кадырова простить его и «Квартал 95», это он просил главу Чечни, чтобы он его простил, передает ТАСС.

По словам Алаудинова, это было в то время, когда Зеленский участвовал в проекте «Квартал 95». Командир спецназа «Ахмат» не уточнил, за что он просил прощения.

Ранее Алаудинов сообщал, что российские военные не дают подразделениям ВСУ подтянуть свежие силы на Курское направление.

Военные новости
Владимир Зеленский
Рамзан Кадыров