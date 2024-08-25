Киев пытается получить разрешение бить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России, поскольку Украина считает, что это приблизит переговоры с Россией, сообщили СМИ.

Как пишет The Guardian со ссылкой на источники среди украинских чиновников, «демонстративная атака» должна показать уязвимость объектов, близких к Москве. Но, по их словам, это высокорискованная стратегия и пока она не пользуется поддержкой США, пишет РБК.

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Отмечается, что похожую точку зрения выразил и бывший военный атташе Великобритании в России и на Украине Джона Форман. По его словам, Киеву не нужно зацикливаться на возможном использовании Storm Shadow, Украине необходимо сосредоточиться на обороне Донбасса.

Ранее сообщалось, что Британия все еще рассматривает возможность разрешить Украине использовать Storm Shadow для ударов по территории России.

В минувшую субботу источники Times сообщили, что американское руководство якобы не позволяет британской стороне разрешить Украине использовать Storm Shadow вглубь российской территории.