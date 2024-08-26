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Над российским регионом сбили четыре ракеты «Точка-У»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщил врио губернатора приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Над российским регионом сбили четыре ракеты «Точка-У»
© globallookpress.com

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки около 21:45. Смирнов напомнил местным жителям о запрете приближаться к обломкам и трогать их.

Днем 25 августа ВСУ пытались атаковать Курскую область. Тогда в небе также сбили беспилотник и ракету.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен. Власти региона заявили, что украинским военным удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

Военные новости
Алексей Смирнов