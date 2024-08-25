Стали известны цели «Хезболлы» во время атаки Тель-Авива

Ynet: «Хезболла» планировала ударить по стратегическим объектам в Тель-Авиве
Ливанское движение «Хезболла» намеревалось нанести удары по стратегическим объектам Израиля, которые расположены в Тель-Авиве.
Как сообщил в воскресенье, 25 августа, израильский новостной портал Ynet, среди возможных целей значился аэропорт имени Бен-Гуриона.
«Террористическая организация «Хезболла» планировала нанести удар по стратегическому объекту в районе Тель-Авива, включая возможность удара по аэропорту Бен-Гуриона», — указывается в сообщении.
Ранее стало известно, что аэропорт Бен-Гурион закрыли на несколько часов из-за рейда ЦАХАЛ на юге Ливана.