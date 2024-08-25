Стало известно об извинениях Зеленского перед Кадыровым

Президент Украины Владимир Зеленский извинялся в слезах перед главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым еще задолго до начало спецоперации (СВО). Об этом стало известно из видеообращения командира спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинова в Telegram-канале.

По словам командира «Ахмата», инцидент произошел в то время, когда Зеленский еще строил карьеру на телевидении.

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«Ты должен знать, что когда ты очень сильно испугался и плакал и отправлял моего знакомого, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя. Во времена "Квартала 95" это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя, петушила», — прокомментировал Алаудинов.

Он также обратил внимание, что в своих последних выступлениях на тему Курской области Зеленский в точности копирует его слова (командир спецназа регулярно освещает ситуацию на курском направлении).