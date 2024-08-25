Байден распорядился поддерживать контакт с Израилем из-за ударов в Ливане

Президент США Джо Байден распорядился поддерживать контакт с руководством еврейского государства после того, как Израиль утром в воскресенье нанес превентивные удары по целям шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана.

Соответствующее заявление представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Шона Сэветта приводит журналист портала Axios Барак Равид в X (ранее Twitter).

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"Президент Байден внимательно следит за событиями в Израиле и Ливане", - заявил представитель СНБ, подчеркнув, что Байден "взаимодействует со своей командой по национальной безопасности". "По его указанию представители администрации поддерживают постоянный контакт со своими израильскими коллегами", - отметил Сэветт.

Как следует из его заявления, США "будут и дальше поддерживать Израиль в его праве на самооборону", а также "продолжат работу по обеспечению стабильности в регионе".

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов после того, как Израиль утром в воскресенье нанес превентивные удары по целям шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана. 12-й канал израильского телевидения ранее информировал, что в правительственном комплексе "Кирия" премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание с Галантом. Газета Times of Israel сообщила, что в 07:00 (совпадает с мск) Нетаньяху проведет заседание правительства по вопросам безопасности.

Согласно распространенному заявлению пресс-службы Армии обороны Израиля, истребители ВВС атаковали объекты "Хезболлах" на территории Ливана в связи с подготовкой там ракетного удара по израильской территории.