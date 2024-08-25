Вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву

Российские военные, освобожденные из украинского плена, прибыли в Москву. Об этом пишет RT. По информации журналистов, бойцов Вооруженных сил РФ встретила лично уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова.

Ожидается, что в ближайшее время солдаты пройдут медицинское обследование. После этого их либо направят на лечение и реабилитацию, либо разрешат вернуться домой к семьям. 24 августа РФ и Украина провели обмен пленными военнослужащими. Благодаря этому Москва вернула 115 российских бойцов, передав Киеву аналогичное число украинских солдат.

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Как рассказали в министерстве обороны РФ, обмен состоялся при посредничестве гуманитарного характера со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). При этом в первые часы после освобождения российские военные находились на территории Белоруссии. Позже ситуацию прокомментировала Москалькова, которая пообещала продолжить прилагать усилия по возвращению захваченных бойцов ВС РФ домой. В то же время омбудсмен поздравила родственников и знакомых освобожденных военнослужащих с этим событием.