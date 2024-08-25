"Хезболлах" сообщило о "первоначальном ответе" Израилю на убийство Шокра

Шиитское движение "Хезболлах" после ракетного нападения на Израиль сообщило о "первоначальном ответе" на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра. Об этом говорится в заявлении, размещенном в телеграм-канале "Хезболлах".

В нем отмечается, что исламское сопротивление в качестве "первоначального ответа на убийство в южном пригороде Бейрута Фуада Шокра начало в воскресенье воздушную атаку" по военным целям на территории Израиля. "Для завершения этих военных операций потребуется некоторое время", - указывается в сообщении.

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По данным израильских СМИ, со стороны Ливана в сторону Израиля было выпущено более 100 ракет.