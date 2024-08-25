Израиль сообщил о гибели четверых военнослужащих в секторе Газа

Четверо военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Согласно сообщению, опубликованному на сайте ЦАХАЛ, еще семь солдат получили ранения.

Инцидент произошел в ходе операции в районе Зейтун, направленной на расширение зоны контроля в центральной части сектора Газа. Задача военнослужащих заключалась в обнаружении туннелей и ликвидации радикалов, уточнила пресс-служба ЦАХАЛ.

С учетом этих данных общее число израильских военных, погибших за время нового витка конфликта, составило, по данным армейской пресс-службы, 699.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.