МО Израиля объявило режим ЧС на 48 часов

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов после того, как израильские военные утром нанесли превентивные удары по целям шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщил израильский портал YNet News.

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Ранее 12-й канал израильского телевидения информировал, что в правительственном комплексе "Кирия" премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание с Галантом.

Поездка израильских переговорщиков в Каир планируется на 25 августа