Артиллерийские пушки калибра 130 мм М-46 ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Курской области. Что известно об этом и о других успехах российской армии к утру 25 августа?

Что известно об ударе по пункту временной дислокации ВСУ

В Минобороны РФ рассказали, что буксируемые пушки М-46 калибра 130 мм появились на вооружении Советской армии в 1950-е годы. По данным военного ведомства, дальнобойность орудий позволяет наносить удары глубоко в тыл противника, отрезая его передовые соединения от снабжения и ротации на линии боевого соприкосновения.

«Операторы разведывательного БПЛА вскрыли пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, после чего расчеты орудий нанесли артиллерийский удар по боевикам. Огонь велся с точной корректировкой разведчиков, что позволило полностью уничтожить ПВД противника», — говорится в сообщении.

Минобороны заявило о поражении пункта временной дислокации ВСУ в Курской области

Как ВС РФ уничтожили группу пехоты ВСУ

Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пехоту ВСУ в замаскированных опорных пунктах в зоне проведения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

«Получив координаты целей от подразделения воздушной разведки, бронегруппа на БМП-3 выдвинулась на закрытую огневую позицию и огнем из 100-миллиметровой пушки нанесла поражение живой силе ВСУ в лесополосе», — рассказали в МО РФ.

Уточняется, что благодаря разведчикам, осуществлявшим корректировку огня боевых машин в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов, прямыми попаданиями удалось уничтожить все выявленные цели.

«В то же время штурмовые группы мотострелкового подразделения группировки войск „Запад“ подошли на необходимую для атаки дистанцию и после окончания артподготовки успешно заняли вражеские позиции», — пояснили в МО.

Что известно об уничтожении техники ВСУ FPV-дронами ВС РФ

В российском военном ведомстве заявили, что операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожают технику ВСУ на Южно-Донецком направлении специальной военной операции на Украине.

«Операторы FPV-дронов подразделений беспилотной авиации группировки войск „Восток“ тщательно готовят каждую атаку на силы противника. Одному из таких расчетов удалось поразить БМП украинских боевиков в районе населенного пункта Константиновка», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, ударные дроны поражают не только технику, но и живую силу ВСУ. На кадрах объективного контроля видно, как разведывательный дрон обнаружил одного из боевиков, который зашел в блиндаж, буквально через минуту с ювелирной точностью в него влетает FPV-дрон.

Как Ка-52 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар авиаракетами по живой силе и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

«По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Что в МО рассказали о восстановлении вооружений в тылу

Ремонтники группировки войск «Восток» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине оперативно восстанавливают вооружение в тыловом районе, сообщили в Минобороны РФ.

«Специалисты ремонтного подразделения армейского корпуса группировки войск „Восток“ качественно и оперативно выполняют широкий спектр задач по техническому обслуживанию и восстановлению артиллерийского, стрелкового вооружения, а также боевой и специальной техники в тыловом районе СВО», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в подразделении служат профессиональные мастера оружейного дела, сварщики, электрики и механики. В цехах полевого пункта ремонта и восстановления вооружения и техники имеются все необходимые инструменты и оборудование.

После ремонта каждая боевая единица проходит обязательную проверку и пристрелку на полигоне. После проведения испытаний восстановленные оружие и техника отправляются в подразделения для выполнения боевых задач на передовой.