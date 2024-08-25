Кабинет безопасности Израиля проведет заседание после ударов по Ливану

Кабинет безопасности Израиля намерен провести экстренное заседание в связи с превентивным ударом по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, заседание состоится в 07:00.

ЦАХАЛ: готовность армии Израиля "чрезвычайно высока" перед "значимой неделей"

Армейская пресс-служба ранее информировала, что истребители ЦАХАЛ атакуют объекты шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана в связи с подготовкой ракетного удара по израильской территории.