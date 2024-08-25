Стало известно, чем НАТО помогло ВСУ при вторжении в Курскую область

Во время вторжения в Курскую область страны НАТО активно помогали украинской армии, пишет американская газета New York Times со ссылкой на собственные источники.

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«Спустя считанные дни после наступления США и Британия предоставили Украине спутниковые изображения и другую информацию о Курской области, чтобы дать возможность командующему составу лучше отслеживать переброску российских подкреплений, которые могли атаковать украинские войска или отрезать им путь вероятного отхода на Украину», – пишет NYT.

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Разведданные не очень помогают ВСУ. Украинская армия несет тяжелые потери, пробиться через оборону ВС РФ дальше не получается.

Ранее «СП» писала о том, что украинские боевики ударили по белгородскому поселку Ракитное.