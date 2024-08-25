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СМИ: Исламское сопротивление в Ливане выпустило в сторону Израиля более 70 ракет

Исламское сопротивление в Ливане осуществило запуск более 70 ракет в направлении Западной Галилеи на севере Израиля и контролируемых еврейским государством Голанских высот. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Исламское сопротивление в Ливане выпустило в сторону Израиля более 70 ракет
© ТАСС

По его данным, сопротивление продолжает обстрел израильской территории.

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее информировала, что истребители ЦАХАЛ атаковали объекты шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана в связи с подготовкой ракетного удара по израильской территории.

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