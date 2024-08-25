Бойцы РФ за день уничтожили девять единиц техники ВСУ на курском направлении

Спецназ "Ахмат" вместе с бойцами 2-й бригады спецназа за день уничтожили девять единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении, включая танк. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Спецназ "Ахмат" совместно с бойцами 2-й бригады спецназа за сегодняшний день уничтожил в общей сложности один танк, четыре ББМ (боевых бронированных машин - прим. ТАСС), четыре транспортные единицы и пару артиллерийских установок разного калибра", - сказал он в опубликованном в его Telegram-канале видео.

Он добавил, что противник вчера, сегодня и последние 2-3 дня напирал на двух участках. "Ребята стоят стойко, героически, но и умудряются уничтожить огромное количество противника и поджечь большое количество техники. Противник <...> пытается пройти те участки, где мы его полностью заблокировали. И наша задача заключается в том, чтобы на данном этапе истощить его ресурсы, не давая ему продвинуться дальше. И мы эту работу пока делаем на пять", - отметил Алаудинов.