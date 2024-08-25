ЦАХАЛ: готовность армии Израиля "чрезвычайно высока" перед "значимой неделей"

Армия обороны Израиля находится в "чрезвычайно высокой" готовности в наступлении и обороне перед "значимой неделей". С таким заявлением выступил в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Нас ждет значимая неделя из-за переговоров в Каире, боевых действий в Газе и на северной границе. Наша готовность чрезвычайно высока - как в наступлении, так и в обороне", - сказал Хагари. Он добавил, что израильские военные "продолжат работать над устранением угроз и противодействию врагам".

Ранее в субботу израильский телеканал N12 со ссылкой на источники сообщил, что ливанское шиитское движение "Хезболлах" может "в ближайшие дни" нанести по Израилю ответный удар за ликвидацию в прошлом месяце в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра.

Как сообщил ТАСС ранее в субботу советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, поездка высокопоставленной делегации Израиля в Каир на следующий раунд переговоров по освобождению заложников запланирована на 25 августа. 15-16 августа в Дохе состоялся предыдущий раунд консультаций, по итогам которого Египет, Катар и США отметили в совместном заявлении, что переговоры прошли в позитивной атмосфере.