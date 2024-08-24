NYT: США помогали ВСУ во время вторжения в Курскую область

В первые дни после начала боевых действий США и Великобритания активно поддерживали Украину, предоставляя ей спутниковые снимки и разведывательные данные о Курской области, чтобы защитить ВСУ. Об этом сообщили два чиновника.

«В течение нескольких дней после наступления Соединенные Штаты и Великобритания предоставляли Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области. Не для того, чтобы помочь Украине продвинуться вглубь России, а для того, чтобы позволить ее командирам лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину», — передает The New York Times.

Зеленский назвал цели Украины в Курской области

Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Число пострадавших от атаки выросло до 201 человека, из которых 10 — дети. Чиновники из США начали переживать за украинских военных и пути их снабжения после нападения на Курскую область. Также они выразили озабоченность из-за неясности целей нападения.