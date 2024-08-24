«Таких ракет нет»: Рогозин о воинственных заявлениях Зеленского

Заявление украинского президента Владимира Зеленского об ударах по российским территориям было «очень странным», отметил сенатор Дмитрий Рогозин в беседе с NEWS.ru. Он подчеркнул, что лидер Украины сегодня угрожает России пустыми словами.

Рогозин напомнил, что Россия является крупнейшей в мире по территории континентальной державой. Для ударов по ней у ВСУ должны быть ракеты с дальностью боя свыше 7000 км, добавил он.

Таких ракет у Украины нет и не будет никогда. Если речь идет об атаках дронами, то сейчас ВСУ располагает возможностью бить ими до Волги, но не дальше. Поэтому это тоже пустые слова, — указал сенатор.

Он пришел к выводу, что Зеленский угрожает России серией терактов. Следовательно, он позиционирует себя как «лидер государственной террористической организации и подлежит ликвидации», добавил Рогозин.

Надеюсь, что моя логика понятна и очевидна тем, кто должен немедленно принять решение о начале планирования операции по ликвидации Зеленского, — резюмировал сенатор.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что украинская армия будет пытаться оттеснить российские силы, однако для этого у них нет достаточных возможностей. Он назвал украинцев «народом с фантазией», который подчиняется своим кураторам. Литовкин таким образом ответил на заявление президента Владимира Зеленского о «вытеснении войны на территорию агрессора». Эксперт предупредил, что бдительность нужна не только на линии боевого соприкосновения, но и внутри страны, так как агентура Киева действует и там.