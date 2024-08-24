Дуда заявил о польских танках в Курской области

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на переданных Киеву польских танках ВСУ вторглись в Курскую область, чтобы «защищать Украину». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское телевидение.

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В субботу Дуда прибыл на Украину с визитом, который не анонсировался. Он принял участие в празднованиях Дня независимости. Политик встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что польская техника участвует во вторжении в Курскую область России.

«Переданные более года назад из Польши танки PT-91 Twardy сегодня на полях битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска», — заявил Дуда.

Он пообещал продолжать военную поддержку Украины и содействовать ее вступлению в НАТО и ЕС.

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Ранее в МИД России заявили, что Запад санкционировал и поддерживает нападение ВСУ на территорию Курской области.