Дуда рассказал о предложении Польши сбивать ракеты над Украиной

Польша предложила лидерам стран НАТО сбивать ракеты над Украиной еще в феврале на парижской конференции. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским и литовским премьером Ингридой Шимоните, которая транслировалась на YouTube-канале офиса украинского президента.

"Польша на встрече в Париже поставила вопрос о том, чтобы НАТО защищала каким-то образом территории своих стран, сбивая ракеты, которые летят в сторону НАТО над территорией Украины", - сказал Дуда.

При этом, по его словам, батареи противовоздушной обороны и авиация, при помощи которых предполагалось сбивать такие ракеты, должны находиться на территории стран НАТО. Польский лидер утверждает, что такие действия со стороны альянса были бы правомочными.

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8 июля после переговоров с Зеленским польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава обсудит с союзниками по НАТО возможность сбивать ракеты, пролетающие над западной частью Украины рядом с польской границей. Пункт о необходимости начать эту дискуссию внесен в двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, которое было подписано Туском и Зеленским в Варшаве в тот же день. В Вашингтоне со скептицизмом отреагировали на идею польской стороны. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что это может привести к эскалации конфликта.