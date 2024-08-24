Зеленский раскрыл цели нападения ВСУ на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цели нападения Вооруженных сил республики (ВСУ) на Курскую область. Он опроверг сообщения о том, что Киев пошел на это ради «усиления переговорной позиции». Слова политика приводит ускраинское издание «Страна» в Telegram-канале.

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«Кто-то говорит, что мы разыгрываем карту для диалога (...) Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами. Мы сказали, как дипломатично мы идем к справедливому миру и до окончания войны», — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина впервые применила новое оружие

По его словам, Украина стремилась «пополнить обменный фонд» и якобы предотвратить наступление российских сил на Сумскую область.