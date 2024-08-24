В России научили служебных собак обнаруживать БПЛА в воздухе

Служебных собак, подготовка которых ведётся на базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС России имени генерал-майора Г.П. Медведева, научили обнаруживать беспилотники в воздухе и обозначать их лаем.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника учебного центра по военно-политической работе майора Сергея Дегтярёва.

По его словам, в среднем на подготовку уходит от трёх до шести месяцев. Собаки могут улавливать дроны по звуку с расстояния до 700 м. Он отметил, что к этому привлекаются немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, а также некоторые породы охотничьих собак.

Кроме того, Дегтярёв рассказал о включении тактической ветеринарной подготовки в программу центра для того, чтобы военнослужащие могли оказать собакам необходимую медицинскую помощь на поле боя.

Ранее сообщалось, что пёс по кличке Балбес погиб в зоне СВО, спасая бойцов от дрона.