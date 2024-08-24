На Украине воинское звание генерала присвоено главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, ранее носившему звание генерал-полковника. Об этом сообщает Радио Sputnik.

«Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру Станиславовичу — главнокомандующему Вооруженными силами Украины», — сказано в указе.

Сырский получил звание генерал-полковника в августе 2020 года. После этого на Украине приняли закон, ликвидировавший звания генерал-полковника и генерала армии. Действующих генерал-полковников приравняли к генерал-лейтенантам, а генералов армии к генералам.

Сырский является главкомом ВСУ с 8 февраля 2024 года. Очередное звание ему присвоили сегодня, приурочив к Дню независимости Украины.

Ранее в посольстве России в США заявили, что Украина стала милитаризованной и авторитарной территорией, погрузившейся в коррупцию и полную зависимость от Вашингтона.