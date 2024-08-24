Детонация после падения БПЛА под Воронежем продолжается более восьми часов

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Детонация взрывоопасных предметов, начавшаяся после падения БПЛА в Воронежской области, продолжается, написал в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Прошу соблюдать спокойствие, быть максимально осторожными, — написал чиновник.

Ситуация находится под контролем, все необходимые средства и силы задействованы, добавил Хорошилов.

К пирсу Севастополя прибило украинский беспилотник с боезарядом

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил, что украинские военные второй раз за ночь атаковали регион беспилотниками. Средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили еще несколько БПЛА, уточнил он. На территории все еще сохраняется режим опасности атаки дронов, констатировал глава области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил, что более 30 населенных пунктов Белгородской области были атакованы Вооруженными силами Украины в течение суток. Он отметил, что, в частности, под ударом оказались шесть населенных пунктов в Грайворонском округе.