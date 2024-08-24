В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области

Российские военные в течение суток отразили многочисленные атаки штурмовых групп противника в Курской области, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север» отбили атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Спальное, Черкасское Поречное и Малая Локня.

Кроме того, ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ у населенных пунктов Комаровка, Кремяное. Противник утратил свыше 60 военных убитыми и ранеными, танк и 7 ББМ.

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Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, отметили в Минобороны.

Противник за сутки утратил порядка 360 наемников, солдат и офицеров, 29 единиц бронетехники, станцию РЭБ «Буковель-AD». В общей сложности в период с 6 по 24 августа потери ВСУ составили свыше 5,5 тыс. военных, 71 танк, 30 БМП, 57 БТР, 372 ББМ.