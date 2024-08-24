К пирсу Севастополя прибило украинский беспилотник с боезарядом

Украинский беспилотник с полным боезарядом обнаружили возле пирса яхт-клуба в Севастополе. Об инциденте рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

«К пирсу яхт-клуба «Юг» на Лётчиков прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал Развожаев в Telegram-канале .

© razvozhaev / Telegram

По его словам, территория яхт-клуба оцеплена, люди эвакуированы. Взрывотехники либо подорвут беспилотник на месте, либо перевезут для уничтожения на полигон.

Губернатор опубликовал фото беспилотника, попросив горожан показать изображение детям и объяснить, что к подобным предметам нельзя приближаться. Развожаев напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.