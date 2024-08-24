Стало известно об отсутствии у ВСУ укрепленной линии обороны за Покровском

Российские солдаты прорвали основные линии обороны ВСУ в районе Новогродовки к востоку от Покровска (Красноармейска), рассказал немецкий военный эксперт Юлиан Репке в соцсетях. Об этом пишет «Российская газета».

В понедельник, 19 августа, в силовых структурах ДНР констатировали, что украинская оборона в Новогродовке «трещит по швам», город покидают даже волонтеры.

«Украинский фронт настолько дырявый из-за нехватки личного состава, что российские подразделения могут пройти мимо «защитников» пешком через город и устроить в центре засаду для украинского танка», — отметил Репке.

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Эксперт также обратил внимание на то, что Новогродовке в ходе боевых действий нанесен минимальный ущерб. Он добавил, что ВС РФ не пришлось предпринимать серьезных штурмовых действий в населенном пункте.

По данным газеты, Новогродовка находится в 15 км от Покровска. От нее российские войска могут двигаться как на северо-запад, к Покровску, так и на юго-запад — в тыл Селидово, Курахово и Угледару. Сам Покровск является важным логистическим узлом для ВСУ.