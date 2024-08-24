Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о боевой обстановке в Курской области. Его цитирует РИА Новости.

«Круглые сутки идут боестолкновения, противник пытается продавить те позиции где находятся наши подразделения, потому что мы стоим на основных его маршрутах продвижения», — сказал Алаудинов.

По его словам, спецназ «Ахмат» удерживает противника и уничтожает его. Другие подразделения ВС РФ также работают очень эффективно и дают достойный отпор врагу.

Алаудинов заявил об освобождении населенного пункта на курском направлении

На данный момент обстановка «подконтрольная и все нормально», добавил Алаудинов.

Накануне в Госдуме заявили, что из-за действий ВСУ в Курской области страдают российские граждане, и ответ должен быть жестким.