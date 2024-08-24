В США высказались о передаче F-16 Киеву

Американские власти пока не собираются отправлять Украине собственные истребители F-16, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. Однако в интервью газете Helsingin Sanomat он допустил подобное развитие событий в будущем.

© U.S. Air Force/Global Look Press

Я не знаю ни о чем подобном. Но идея не исключена, — указал Кендалл.

Министр подчеркнул, что актуальные потребности украинских военных будут удовлетворены благодаря помощи от НАТО. Первые самолеты ВСУ недавно поставили Дания и Нидерланды.

США скорректируют помощь Украине из-за их агрессии в Курской области

США помогают обучать пилотов вместе с нашими партнерами, и в следующем году будет достигнут значительный прогресс в обучении, — отметил Кендалл.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что Министерство обороны России уделяет пристальное внимание поставленным Украине самолетам F-16, так как они могут ударить крылатыми ракетами по центральным регионам. По его словам, подготовка к подобного рода атакам ведется уже сейчас.

Также военный эксперт и отставной полковник Виктор Литовкин предположил, что Дания разрешила Украине наносить удары по российским территориям истребителями F-16. Он подчеркнул, что у Вооруженных сил России есть средства, чтобы обуздать этот самолет. В частности, речь идет об истребителях Су-30 и Су-35, которые работают гораздо эффективнее.