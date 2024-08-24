Алаудинов заявил об освобождении населенного пункта на курском направлении

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один из населенных пунктов на курском направлении. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Противник всеми силами ежедневно уничтожается. Пока обстановка такая, что внизу наши подразделения - подразделения 810-й бригады - взяли населенный пункт, дальше продолжают зачищать. Мы же здесь наверху удерживаем и уничтожаем противника", - отметил он.

ВСУ перешли к новой тактике нанесения ударов по региону России

15 августа в Минобороны России сообщили, что ВС РФ завершили уничтожение противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области.