ВСУ перешли к новой тактике нанесения ударов по региону России

Украинские военнослужащие начали использовать новую тактику нанесения ударов по Запорожской области, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова. По его словам, ВСУ запускают дроны по тылу в радиусе более 20 километров.

Украинские боевики перешли к новой тактике ударов по городам и селам в Запорожской области, запуская дроны по тыловым районам в радиусе более 20 км. Новая тактика заключается в том, что сначала запускается тяжелый дрон «Баба-яга», который раскидывает большое количество ретрансляторов-усилителей сигнала, после чего идут в ход ударные легкие дроны, — подчеркнул Рогов.

По словам члена Общественной палаты, беспилотники переходят от одного ретранслятора к другому, а после залетают для нанесения ударов глубоко в тыловых районах. Также при помощи дронов ВСУ атакуют мирные объекты и осуществляют дистанционное минирование.

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Ранее ВСУ предприняли попытку нанести удар по Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над поселком Вейделевка. В результате атаки пострадал мирный житель. У мужчины диагностировали ожог, госпитализация ему не потребовалась.