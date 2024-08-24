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Снайпера ВСУ обвинили в наведении ракеты «Искандер» на его спецподразделение

Снайпер группы специального назначения обвиняется в передаче российской стороне координат дислокации его подразделения, по которому позднее был нанесён удар ракетой «Искандер-М».

Снайпера ВСУ обвинили в наведении ракеты на собственное спецподразделение
© РИА Новости

Об этом, как информирует РИА Новости, говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева.

Утверждается, что снайпер был завербован и неоднократно передавал информацию за денежное вознаграждение.

Само решение суда было опубликовано ещё 4 июля, однако внимание на него обратили только сейчас.

Ранее в Закарпатье задержали шесть человек в военной форме за столкновение с полицией.

Также на Украине задержали словака за переправку украинцев через границу.

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