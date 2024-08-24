Мобилизация: последние новости на сегодня 24 августа 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 августа 2024, в материале «Рамблера».
Новую группу добровольцев из Владимирской области проводили на СВО
Из Владимира в зону проведения специальной военной операции отправились еще 20 добровольцев, сообщает runews24.ru.
Они заключили контракт с Минобороны России. Традиционная церемония проводов состоялась в Доме культуры.
Будущих защитников напутствовали представители военного комиссариата, общественные деятели и местные власти.
Верховный суд предложил освобождать участников СВО от уголовного наказания на стадии суда
Верховный суд России направил в Госдуму проект закона, который предлагает освобождать от уголовной ответственности мобилизованных или подписавших контракт с Минобороны, сообщает ТАСС.
Документ предлагает установить возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства обвиняемых, подписавших контракт с военным ведомством для участия в специальной военной операции, а также уже мобилизованных.
Кроме того, мера затронет тех, кто проходит службу в Вооруженных силах РФ в условиях мобилизации, военного положения или военного времени.
В Тульской области прошел форум по трудоустройству ветеранов СВО
Активные меры поддержки участникам спецоперации оказывают в регионах, сообщает телеканал «Звезда».
В Тульской области открылся масштабный форум с участием ветеранов спецоперации и членов их семей. Стоит цель оказать помощь тем, кто по каким-либо причинам не может вновь оказаться на передовой, вернуться к обычной жизни.
Возможность устроиться на работу участникам спецоперации предоставили прямо на форуме. Вакансии предложили ведущие предприятия области.