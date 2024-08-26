Операторы FPV-дронов ВДВ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Расчеты FPV-дронов ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожили два миномета и склад с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили два 120-мм миномета и склад с боеприпасами в одной из хозяйственных построек на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что операторы БПЛА ведут боевую работу в непосредственной близости от берега реки, что позволяет ударным беспилотникам залетать в тыловые районы противника на максимально возможное расстояние.
"В ходе ведения воздушной разведки операторами разведывательных БПЛА было обнаружено подозрительное движение внедорожников и пикапов ВСУ, которые постоянно в определенное время прибывали к хозпостройке в одном из населенных пунктов на правобережье Днепра и строго через час убывали от него. Проследив за ними, было установлено, что противник, пользуясь темным временем суток, в течение трех дней завозил на автомобилях в деревню боеприпасы к 120-мм минометам и складировал их в одной из хозяйственных построек. После того как весь боекомплект был завезен на точку, а вместе с ними два 120-мм миномета, было принято решение на их уничтожение ударными беспилотниками", - отметили в военном ведомстве, уточнив, что операторы БПЛА артиллерийского соединения ВДВ с помощью квадрокопреров со сбросами и FPV-дронами, несущими боевой заряд, уничтожили два миномета ВСУ и весь боекомплект к ним.