Операторы FPV-дронов ВДВ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Расчеты FPV-дронов ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожили два миномета и склад с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили два 120-мм миномета и склад с боеприпасами в одной из хозяйственных построек на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что операторы БПЛА ведут боевую работу в непосредственной близости от берега реки, что позволяет ударным беспилотникам залетать в тыловые районы противника на максимально возможное расстояние.