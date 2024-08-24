Спецоперация на Украине 24 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 августа 2024 года.

Российские FPV-дроны ударили по машине с офицерами ВСУ

Российские FPV-дроны нанесли удар по машине с офицерами Вооруженных сил Украины, сообщает «Лента.ру».

Это произошло в Великой Писаревке. Также атакован грузовик с личным составом в районе города Середины-Буды в Сумской области.

Кроме того, как минимум 20 бойцов противника, собиравшихся отправиться в Курскую область, были ликвидированы в Глухове Сумской области.

Сальдо заявил о попытках ВСУ высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы

Украинские военные попытаются высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Владимир Сальдо.

По его словам, среди техники большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолетов. Цель противника - поставить там флаги и показать Западу, что Вооруженные силы Украины якобы закрепились на территории Херсонской области.

ВСУ могут совершить попытку высадки на косах в День независимости Украины 24 августа.

Алаудинов: ВСУ потеряли более половины ресурсов на Курском направлении

Вооруженные силы Украины потеряли больше половины из того, что собрали для атаки на Курскую область, сообщат «Парламентская газета» со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

По его словам, Киев планировал взять Курск, Курскую АЭС и заставить Россию сесть за стол переговоров на украинских условиях. С этой целью с помощью Североатлантического альянса была собрана живая сила и техника.

При этом ВСУ пришлось снять эти ресурсы с разных участков линии боевого соприкосновения, в результате чего подразделения ВС РФ начали там активно продвигаться.